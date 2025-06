Mario Kart World: veja preço, gameplay e mais do exclusivo de Switch 2

Graças ao poder de processamento do Nintendo Switch 2, Mario Kart World contará com corridas para até 24 jogadores, o maior número da série até agora, divididos em até quatro equipes. O multijogador local comporta até quatro jogadores no mesmo sistema, via tela dividida, e até oito por conexão local sem fio (dois por console). Já no modo online, o novo recurso GameChat oferece suporte a bate-papo por voz para até 12 competidores simultaneamente.