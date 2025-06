Marise Wipani, estrela de ‘Xena’, morre no dia do aniversário

A atriz neozelandesa Marise Wipani, conhecida por seus papéis nas séries de sucesso dos anos 90 “Xena: A Princesa Guerreira” e “Hércules”, morreu na última sexta-feira, 6 de junho, data em que completava 61 anos.

A confirmação da morte veio por meio da página oficial da artista no Facebook. A causa, contudo não foi revelada.

“Marise faleceu em paz hoje, em seu aniversário de 61 anos, cercada por familiares e amigos”, informou a publicação.

A nota também incluiu em seguida uma frase marcante do clássico “Conduzindo Miss Daisy”: “Ela só queria dizer… Eu me livrei desta vida mortal. Adeus, boa sorte, meu Deus”, destacou.

A notícia comoveu fãs das produções dos anos 90, principalmente aqueles que acompanharam a trajetória da atriz em produções que marcaram gerações.

Papéis icônicos e carreira internacional de Marise Wipani

Nascida na Nova Zelândia, Marise conquistou reconhecimento mundial sobretudo após viver a rainha Kanae na série “Xena: A Princesa Guerreira” e Janista em “Hércules”, ambas transmitidas em 1995. Os seriados, fenômenos da TV internacional, deram destaque a figuras femininas fortes e consolidaram Marise como referência no gênero de fantasia e aventura.

A atriz também brilhou no longa “Came a Hot Friday”, lançado em 1985, e no drama britânico “Soldado, Soldado”, que ampliou sua visibilidade no Reino Unido.

O ator Jay Laga’aia, que contracenou com ela na produção britânica, prestou homenagem nas redes sociais:

“Era uma alegria trabalhar com ela. Uma artista tão inteligente. Bom descanso, minha irmã”.

O legado de Marise Wipani permanece vivo entre os fãs de séries clássicas e nos registros de sua trajetória na televisão e no cinema. Suas atuações, marcadas por intensidade e sensibilidade, consolidaram seu nome como parte essencial da era de ouro da TV dos anos 90.