marlon-brendon,-geizon-e-mauro-davi:-saiba-os-verdadeiros-nomes-dos-rappers-brasileiros

Na última semana, a prisão de MC Poze do Rodo, por suspeita de associação à facção criminosa Comando Vermelho (CV) e apologia ao crime, movimentou as redes sociais e virou debate em muitas rodas de conversa. Mas um detalhe não passou despercebido pelo público, que descobriu o verdadeiro nome do cantor: Marlon Brendon. O portal LeoDias revela para você agora o nome de batismo dos principais rappers do Brasil. Confira!

Muitos artistas do mundo do Rap ou Funk são conhecidos por “vulgo”, que é o apelido ou nome artístico pelo qual a celebridade gosta de ser identificada. Mas qual será o nome de batismo, registrado em RG, destas personalidades?

Veja as fotos Abrir em tela cheia MC Poze do Rodo alegre em registro Reprodução: Instagram Xamã integra elenco de Cangaço Noovo, 2ª temporada, na Prime Video (Reprodução: Instagram) Oruam – Foto: Dazed/Pedro Napolinário

Orochi se envolve em briga com homem situação de rua; caso vai parar na polícia / Foto: Reprodução MC cabelinho Reprodução Voltar

Próximo

MC Poze do Rodo ficou conhecido com o hit “Tô Voando Alto”, lançado em 2019. Em seguida, ele emplacou sucessos como “Vida Louca”, “A Cara do Crime (Nós Incomoda)” e “Me sinto Abençoado”. Mas foi recentemente, depois de alguns anos de sucesso, que o público conheceu seu verdadeiro nome: Marlon Brendon Coelho Couto da Silva.

O carioca Xamã, ou melhor, Geizon Carlos da Cruz Fernandes, ganhou destaque na cena musical a partir do sucesso da música “Malvadão 3”, que viralizou nas redes sociais e chegou ao topo das paradas de sucesso.

MC Cabelinho, também conhecido como little hair, ganhou este apelido por conta do cabelo arrepiado e descolorido, que usava desde os 15 anos, quando começou a cantar. Mas o vulgo está longe de fazer referência ao nome de batismo do artista: Victor Hugo Oliveira do Nascimento.

Oruam usou a criatividade para escolher o nome artístico que usaria na carreira. O cantor, também conhecido pela família como Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, inverteu o próprio nome e parece que a troca das letras deu certo.

Nascido e criado em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Orochi começou sua carreira participando de batalhas de rap e eventos culturais. E foi para fazer uma referência ao personagem do jogo de luta “The King of Fighters”, que Flávio Cesar Costa de Castro escolheu o vulgo que ficou conhecido no trap nacional.

Baco Exu do Blues usou como inspiração três fortes elementos para compor seu nome artístico. Baco, inspirado no deus grego Dionísio. Exu, o orixá mensageiro e guardião das religiões de matriz africana e Blues, inspirado no gênero musical. Mas o que pouca gente sabe, é que na carteira de identidade o artista é Diogo Álvaro Ferreira Moncorvo.