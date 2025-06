Marquinhos espera que seleção se adapte rapidamente a Ancelotti

Na opinião do zagueiro Marquinhos, os jogadores da seleção brasileira se adaptarão rapidamente ao técnico italiano Carlo Ancelotti. O jogador do PSG (França) deu esta declaração em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (3) no Centro de Treinamento do Corinthians, em São Paulo.

“As expectativas, o desejo e a ambição são as melhores possíveis. O treinador já mostrou a força que tem e o que pode fazer no futebol, a inteligência que tem. Foi isso que a seleção foi buscar nele […]. Com a experiência que ele tem, essa adaptação será muito rápida. Já vimos ele ter muita estratégia, ter os jogadores na mão e isso é importante para uma seleção”, declarou o capitão do PSG, que conquistou o seu primeiro título da Liga dos Campeões no último sábado (31).

Treino e viagem

Nesta terça a seleção brasileira realizou sua segunda atividade sob o comando de Carlo Ancelotti. Após o treino realizado em São Paulo, o time do Brasil seguiu para a cidade de Guayaquil, na qual enfrenta o Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, a partir das 20h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (5), no estádio Monumental Isidro Romero Carbo. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Antes da partida, a seleção ainda realizará mais um treino, na próxima quarta-feira (4) a partir das 17h30 (horário local) no palco da partida.