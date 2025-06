Marrone revela que ainda sente dores nos dedos, quase dois meses após cair do palco

Marrone revelou que ainda sente dores nos dedos por causa do acidente que sofreu no começo de maio deste ano, ao cair do palco. Sua dupla, Bruno, relembrou outras vezes que ele ficou afastado dos palcos e o alertou, brincando: “Fica esperto”.

“Poderia ter sido uma coisa pior, ficar mais tempo parado, mas, graças a Deus, fiquei mais ou menos 10 dias. Meu dedo está um pouco dolorido às vezes. Eu tentei tocar sanfona, mas, quando bato o dedo, dói um pouco. Estou tentando melhorar mais um pouquinho para voltar com tudo. Mas está dando para tocar mais ou menos”, afirmou Marrone. Na queda, ele cortou o supercílio, trincou cinco costelas e fez uma cirurgia na mão esquerda. As informações são do Metrópoles.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram e Metrópoles/ montagem Marrone cantor Reprodução/Instagram Bruno e Marrone no Votu International Rodeo Foto/Portal LeoDias Bruno e Marrone no Votu International Rodeo Foto/Portal LeoDias Voltar

Próximo

Por causa da recuperação que o cantor precisou passar, Bruno assumiu sozinho a agenda de shows. Ele relembrou algumas outras vezes que ficou só nas apresentações e brincou:

“Marrone teve vários episódios: primeiro foi o helicóptero, depois foi depressão, depois glaucoma e agora ele caiu do palco. Estou me acostumando já. Marrone é que tem que ficar esperto.”