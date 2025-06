Massa de ar polar derruba temperaturas em até 5ºC; confira o clima

O frio e a chuva, provocados por uma massa de ar polar, seguem castigando algumas regiões no Sul do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para declínio de temperatura que abrange os três estados da região, além do Sudeste e Centro-Oeste.

De acordo com o órgão, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e até em Rondônia as temperaturas podem cair mais de 5ºC nesta segunda-feira (30/6). O aviso do Inmet para a área foi classificado como de “perigo”.

A área do litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina deve sofrer ainda com a ação de ventos costeiros fortes, levando à movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.

Frio e chuva

Um segundo alerta do Inmet para declínio de temperatura, classificado como de “perigo potencial”, alerta para o leve risco à saúde em decorrência de uma queda entre 3ºC e 5ºC nos termômetros. O aviso chega a contemplar parte de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Há ainda um alerta de acumulado de chuva para Santa Catarina, a porção norte do território gaúcho e o sul paranense. A precipitação pode atingir até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

No Rio Grande do Sul, as chuvas da última semana fizeram rios encherem. Nesse domingo (29/6), o nível do Rio Taquari superou os 19 metros da cota de inundação nas cidades de Lajeado e Estrela, na Região dos Vales.

Em Taquara, o Rio Paranhana ultrapassou a cota de inundação às 15h desse domingo, ao atingir 5,02 metros de altura. Já em São Sebastião do Caí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o Rio Caí também transbordou no início da tarde.

Em todo o Rio Grande do Sul, são mais de 1,3 mil pessoas desabrigadas acolhidas por 36 abrigos em 21 cidades, de acordo com o monitoramento da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Desde o início das fortes chuvas que atingiram o estado no mês de junho, cinco pessoas morreram e uma segue desaparecida.