Masterchef: web critica participação de Alê Costa, CEO da Cacau Show

Alê Costa está no centro de diversas polêmicas relacionadas à sua conduta como CEO da Cacau Show. Entretanto, mesmo assim, o empresário foi o convidado dessa terça-feira (3/6) do Masterchef Brasil, programa da Band, para a tradicional prova do chocolate. A participação dele na atração, porém, chamou atenção da web.

“Alê Costa chegou mais cedo no Masterchef, normalmente ele aparece mais para frente”, comentou uma pessoa, relembrando a tradicional participação do chocolatier no programa. “O episódio do Masterchef com o Alê Costa saindo no pior timing possível”, analisou outra. “Que timing errado, o ep. de hoje do Masterchef é com o Alê Costa, logo na semana em que estoura uma polêmica dele e da cacau show”, declarou mais uma.

Polêmicas de Alê Costa e denúncias

Na última passada, a coluna Dinheiro & Negócios, do Metrópoles, revelou que Alê é acusado por funcionários e franqueados de uma série de abusos.

, do s, revelou que Alê é acusado por funcionários e franqueados de uma série de abusos. Dentre elas, estão uma proibição a colaboradoras de engravidar e protagonizar episódios de homofobia e gordofobia.

Segundo relatos, ele também comandava uma espécie de ritual com aparência de culto, usando a marca como fachada.

A prática incluía a exigência de que membros fizessem tatuagens idênticas à sua, com a palavra “atitude”.

Em meio às denúncias, o Ministério Público do Trabalho (MPT) em São Paulo abriu inquérito para investigar a empresa.

Após as denúncias, o fundador e CEO da empresa, Alê Costa, enviou um comunicado para os colaboradores negando os fatos e pedindo para que os funcionários “não se deixem levar por boatos”.

Outras pessoas, inclusive, relembraram das polêmicas, como uma possível seita que acontecia na Cacau Show e até a obrigação dos funcionários em fazer uma tatuagem semelhante a dele.

“O timing do Ale Costa aparecendo no Masterchef justo essa semana. Pior que agora eu só vou lembrar de uma seita toda vez que olhar para ele”, pontuou um usuário. “Não consigo mais olhar para esse Alê Costa sem sentir ranço depois das denúncias”, reclamou. “A prova do Alê Costa no Masterchef, será que os participantes terão que fazer uma tatuagem em 1h?”, debochou um novo. “Espero que depois da polêmica, espero que o Masterchef não chame mais o chato do Ale Costa. Vai fazer ritual na pqp”, disse outro.