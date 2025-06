Matchá: conheça a bebida verde que virou tendência e seus benefícios à saúde

Se você usa as redes sociais, provavelmente já viu alguém exibindo uma bebida verde nos stories do Instagram. Se trabalha em grandes centros comerciais, então, é quase certo que já esbarrou com um jovem carregando um copo com o conteúdo da mesma cor. Muito além de uma alternativa ao café, a nova tendência é uma tradição oriental: o matchá, um chá verde feito a partir dos brotos da planta e repleto de benefícios.

Por trás da cor diferente e vibrante, o matchá passa por um processo cuidadoso de cultivo, colheita e preparação. As folhas recebem estímulos para ficarem ainda mais verdes e concentradas em aminoácidos e antioxidantes. A bebida pode ser consumida da forma mais tradicional: o pó é batido com água quente usando um batedor de bambu e servido em uma tigela própria.

Mas as possibilidades vão muito além e quem acha que matchá é só um chá simples, se engana. A versatilidade é um dos segredos do sucesso. Hoje, a bebida aparece em versões modernas como o matcha latte, bolos, doces e outras sobremesas que viraram febre nas confeitarias e cafeterias que misturam a culinária brasileira com um toque oriental e abrem suas portas para jovens.

Substituto do café?

Para completar, o matchá tem sido apontado como um dos principais substitutos do café. Apesar de conter uma quantidade menor de cafeína que a bebida tradicional, o chá se destaca por prolongar os efeitos no organismo e reduzir aquela sensação de ansiedade comum após algumas xícaras de café. O motivo? Um aminoácido presente no matchá ajuda o corpo a processar a cafeína de forma mais gradual.

O resultado é uma combinação que melhora o foco e a concentração, mas sem o famoso “rebote” de agitação: um efeito que vem conquistando não só o paladar dos brasileiros, mas também o mercado. Além das cafeterias hypadas, o matchá já ganhou espaço em restaurantes especializados. Hoje, existem casas totalmente dedicadas ao chá verde, que seguem atraindo cada vez mais fãs pelo Brasil.