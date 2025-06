Mateus, dupla de Jorge, segue em tratamento após cirurgia no joelho

Mateus voltou aos palcos após passar cirurgia no joelho, a terceira no ano, mas revelou que segue em tratamento. A dupla de Jorge explicou que a lesão foi causada por um acidente de bicicleta.

“Eu estou bem melhor. Passei por uma fase meio difícil. Fiz uma operação no joelho no início do ano, mas essa operação deu errado. Tive uma infecção intraoperatória bacteriana e fui descobrir dois meses depois”, relatou, durante entrevista ao Portal LeoDias.

O cantor relatou que segue se recuperando dos procedimentos. “Entrei com terapia de antibióticos, mas graças a Deus o corpo deu uma reagida e já estamos na estrada. Agora, (faço só) bicicletinha, só o girinho ali, fisioterapia… A intenção é voltar a fazer o que eu fazia antes, mas com mais cuidado”, contou.

Por fim, ele contou o que aconteceu. “Eu me machuquei em um acidente de bicicleta, querendo fazer algumas coisas ali que a habilidade não ajudava. Aconteceu”, completou.