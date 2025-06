Matthew Perry: médico acusado pela overdose que matou ator se declara culpado, diz site

Salvador Plasencia, médico acusado pela overdose que matou Matthew Perry, irá se declarar culpado por ter fornecido a droga sintética ao ator. O norte-americano, conhecido por interpretar Chandler Bing em “Friends”, foi encontrado morto em sua residência em outubro de 2023. A informação da confissão do profissional foi confirmada pelo Departamento de Justiça dos EUA à revista Variety.

“Concordou em se declarar culpado de quatro acusações de distribuição de cetamina, que podem resultar em uma pena máxima de 40 anos de prisão federal”, afirmaram as autoridades do departamento ao veículo. De acordo com as entidades locais, a causa da morte de Matthew foi causada pelos “efeitos agudos da cetamina”. O anestésico é um medicamento controlado utilizado no tratamento de depressão, mas também associado ao uso recreativo, que pode causar dependência.

Perry fazia uso da substância por recomendação em sessões terapêuticas supervisionadas. No entanto, passou a buscá-la de maneira ilegal após os profissionais negarem o aumento da dose. Ele recorreu a traficantes e médicos complacentes.

A investigação da morte de Matthew Perry

A investigação aponta que Salvador Plasencia comprava a droga de outro médico, Mark Chavez, para revendê-la ao ator, que morreu aos 54 anos, por um preço mais alto. Chavez se declarou culpado em outubro de 2024. Jasveen Sangha, fornecedora de drogas a clientes de alto padrão e celebridades, conhecida como “Rainha da Cetamina”, também é acusada, mas negou participação.

Além do trio, os promotores alegam que um assistente de Matthew Perry e outro conhecido haviam colaborado com os dois médicos e um traficante de drogas. O esquema para comprar cetamina para o ator teria movimentado dezenas de milhares de dólares.