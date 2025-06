Matutos na Roça vence concurso estadual de quadrilhas Juninas do Acre

A Matutos na Roça foi a grande campeã do 23º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas do Acre de 2025, que finalizou na noite deste sábado (28), em uma apuração apertada.

O evento reuniu 15 grupos da capital e do interior, e celebrou a força da cultura popular e a paixão pelo São João. A iniciativa foi realizada pelo governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), em parceria com a Liga Quadrilhas Juninas do Acre (LIQUAJAC).

A competição integra a programação oficial do Arraial Cultural e tem como objetivo fomentar a cultura junina, valorizando artistas, costureiras, coreógrafos, músicos e comunidades que mantêm viva essa tradição.

Em uma publicação nas redes sociais, a Junina Matutos na Roça, que completa 20 anos em 2025, comemorou a importante conquista.

“Hoje nos tornamos tricampeã estadual. Não porque gritamos mais alto, mas porque em silêncio resistimos. Porque quem dança com o coração, jamais dança sozinho”, afirmam.