Mauro Sposito, referência no combate ao narcotráfico na Amazônia, morre aos 76 anos

O delegado aposentado da Polícia Federal Mauro Sposito faleceu em Manaus no domingo (15), aos 76 anos. A causa da morte não foi divulgada. O velório ocorre nesta segunda-feira (16), a partir das 9h, na sede da Superintendência da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital amazonense. O sepultamento está previsto para o fim da tarde, no cemitério Recanto da Paz, no município de Iranduba.

Sposito era reconhecido por sua atuação no combate ao narcotráfico e às facções criminosas na região Norte. Considerado um dos quadros mais experientes da corporação no Amazonas, ele exerceu o cargo de superintendente regional da PF por oito anos, além de ocupar funções estratégicas na Unidade de Projetos Especiais, na Coordenação de Operações Especiais de Fronteiras e na Operação Roosevelt, do Ministério da Justiça.

Natural de São Paulo, o delegado vivia no Amazonas desde 1992 e atuava na Amazônia desde 1978. Em 2021, foi homenageado com o título de Cidadão do Amazonas pela Assembleia Legislativa do Estado. Na ocasião, emocionado, declarou: “Essa homenagem foi, sim, uma das coisas mais importantes que recebi na vida. O quadro emocional é muito grande, difícil de expressar. Eu sou amazonense, posso dizer isso”.

Autoridades, colegas de farda e representantes das forças de segurança lamentaram a morte do delegado, destacando sua integridade, perfil técnico e dedicação à segurança pública.