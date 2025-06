mavie,-filha-de-neymar-e-biancardi,-rouba-a-cena-em-mini-show-de-moda

Mavie, a filha de 1 ano e 8 meses de Neymar e da influenciadora Bruna Biancardi, roubou a cena mais uma vez ao brincar de modelo nesta terça-feira (3/6). O registro do “fashion show” improvisado em casa foi compartilhado nas redes sociais da tia, Bianca Biancardi.

“Para tudo com a diva em seu fashion show”, escreveu a amiga de Bruna, Hanna Carvalho. “O estilo: Melissa com meia que a tia Rafa deu, colar de amamentação e esmalte verde”, completou Bianca.

Mavie, Neymar e Helena (Reprodução/Instagram) Mavie, Neymar e Helena (Reprodução/Instagram) Neymar com Biancardi, Mavie e seu primogênito, Davi Reprodução: Instagram Helena no canto esquerdo e Mavie, no direito; filhas mais novas de Neymar curtem banho em dia de lazer com o pai Reprodução: Instagram/Neymar Bruna Biancardi e Mavie – Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi, Neymar e Mavie Reprodução Reprodução/Instagram

No último domingo, (1º/6), a pequena também chamou a atenção ao entrar em campo no colo do jogador antes da partida entre o Santos e o Botafogo, na Vila Belmiro.

Além de Mavie, Bruna está à espera de Mel, sua segunda filha com o atacante, que, por sua vez, é pai de outros dois filhos: Helena, de 11 meses, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly, e Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas.