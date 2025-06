Mavie rouba a cena em sua 1ª entrevista e Neymar reage: “100% DNA do papai”

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, roubou a cena no leilão do Instituto Projeto Neymar Jr, na terça-feira (10/6). Durante sua primeira entrevista, a pequena resumiu tudo em uma palavra: “bola”. Quando o assunto foi a mensagem que gostaria de deixar, soltou um “festa”, já mostrando que puxou o pai.

Ao ser abordada por uma repórter do próprio instituto, a pequena de apenas 1 ano ouviu que o pai, além de craque com a bola, ajuda muitas crianças por meio de seu projeto, e, para surpresa geral, repetiu a palavra “bola”, mostrando que estava prestando atenção na conversa e captou o assunto.

Mavie brilha em primeira entrevista Foto/Instagram Mavie brilha em primeira entrevista Foto/Instagram Bruna e a filha, Mavie Reprodução: Instagram/Bruna Biancardi

Mas o destaque veio logo depois: “Mavie, deixa um recado para o papai e para as crianças do Instituto”, pediu a entrevistadora. A resposta? “Festa!”. O vídeo viralizou nas redes sociais e arrancou risadas até de Neymar, que comentou a semelhança com a herdeira: “Essa veio 100% DNA do papai”, ele brincou.

Além de Mavie, Neymar também está à espera de Mel, sua segunda filha com Bruna Biancardi. Fora do relacionamento com a influenciadora, o jogador é pai de Helena, que está prestes a completar 1 ano, fruto de sua relação com Amanda Kimberlly. Ele também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas.