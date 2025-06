O leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., que ocorreu na noite dessa terça-feira (10/6), contou com uma presença mais que especial: Mavie.

A pequena esteve no evento ao lado de Neymar e Bruna Biancardi e fez muito sucesso, chegando a dar uma pequena “entrevista” para uma repórter contratada pelo evento.

“Mavie, deixa um recado para o papai e as crianças do Instituto”, pediu a profissional. “Festa!”, respondeu a criança, arrancando muitas risadas.

“Festa, galera, é isso! Mavie quer festa, a gente também quer festa! É sobre isso!”, disparou a jornalista, com bom humor.

Neymar não negou a empolgação com a declaração da filha e logo reagiu com um comentário na publicação do vídeo: “Essa veio 100% DNA do papai”.