Mavie usa look avaliado em mais de R$ 8 mil em leilão beneficente de Neymar Jr.

Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, foi ao evento beneficente promovido pelo jogador do Santos com um look de mais de R$ 8 mil. A quinta edição do evento organizado pelo Instituto Projeto Neymar Jr, acontece nesta terça-feira (10/6), na Arena Pacaembu, em São Paulo. Na chegada ao local, o a família posou em frente à imprensa no tapete vermelho. Além das vestes dos papais, a pequena também chamou atenção com sua roupinha infantil.

A primogênita do casal usou um vestido preto e dourado com dois laços em rosa na altura da cintura. O modelo da grife Fendi é encontrado em em média de R$ 8,6 mil em sites especializados.

A família posou para fotos antes e durante o evento. O vestido é encontrado por mais de R$ 8 mil na internet. Bruna Biancardi compartilha fotos para o quinto leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., que acontece na noite desta terça-feira (10/6)

Apesar do alto valor, as baixas temperaturas de São Paulo fizeram a pequena usar um casaco na cor rosa para enfrentar o frio da capital paulista. A cidade registra uma mínima de 13ºC nesta terça (10/6). Neymar foi agasalhado com um terno, enquanto Biancardi utilizou um vestido com manga longa.

A peça em tom esverdeado ressalta o barrigão da influenciadora, que está grávida da segunda filha com o atacante. O casal está à espera de Mel. O jogador também é pai de David Lucca, de 13 anos, e Helena, que está prestes a completar seu 1º ano de vida.

O leilão beneficente de Neymar reúne celebridades, atletas, empresários e influenciadores com o objetivo arrecadar recursos para os projetos sociais desenvolvidos pelo Instituto Neymar Jr. Nesta edição, Celso Portiolli, Rodrigo Faro e outros nomes de destaque estão entre os presentes. Em 2024, o evento arrecadou mais de R$ 21 milhões.