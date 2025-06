Maykeline, Juh Vellegas e Jéssica Ingrede devem lançar evento grandioso e fazer festa junina juntas

As festas juninas podem ganhar um novo patamar no Acre em 2025. Informações de bastidores apontam que três das maiores influenciadoras digitais do estado — Maykeline Maia, Juh Vellegas e Jéssica Ingrede — estariam organizando um grande evento temático que deve sacudir o mês de julho: o “Arraiá das Migas”.

Apesar de nenhuma confirmação oficial ter sido feita pelas envolvidas, fontes próximas ao meio artístico garantem que a ideia já está em fase avançada de estruturação. Segundo informações, o evento deve acontecer no dia 19 de julho, às 19h, no Rancho do Zanoni, e contará com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Entre as atrações musicais cotadas estão Trio Furacão, Sandra Melo e Ferdinei Rios, além da apresentação de quadrilhas que participarão do Arraial Cultural.

Se confirmado, o “Arraiá das Migas” tem tudo para se tornar um dos maiores eventos juninos do Acre em 2025, reunindo música, cultura, humor e influência digital em uma só noite. Seguimos acompanhando os próximos capítulos.