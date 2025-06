mbl-aciona-pgr-contra-psol-por-apoio-a-artistas-supostamente-ligados-ao-crime

O Movimento Brasil Livre (MBL) entrou com um pedido na Procuradoria-Geral da República (PGR) para que sejam investigadas as ações de três parlamentares do PSOL que, segundo o grupo, estariam apoiando artistas com suspeitas de envolvimento com o crime organizado.

No pedido estão os nomes do deputado federal Pastor Henrique Vieira (RJ), da deputada federal Erika Hilton (SP) e da vereadora Karen Santos (RS). Para o MBL, os três estariam usando seus cargos para dar espaço e visibilidade a cantores como MC Poze do Rodo e Oruam, que já foram investigados por possíveis ligações com facções criminosas.

Erika Hilton se manifesta sobre prisão de Poze do Rodo. MC Poze do Rodo Oruam opina sobre a treta entre adolescentes

MC Poze foi preso por suspeita de envolvimento com uma facção, mas acabou sendo solto poucos dias depois. Já Oruam é filho de Marcinho VP, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho, e também já foi alvo de investigações.

Um dos pontos destacados na denúncia é um projeto de lei apresentado por Henrique Vieira, que pretende criar um programa para evitar a censura contra artistas de periferia. Segundo o deputado, muitos deles, especialmente do funk, rap e trap, acabam sendo excluídos de editais e parcerias com o poder público por causa de seu estilo ou histórico de vida. No projeto, Vieira cita diretamente MC Poze e Oruam como exemplos de artistas que enfrentam esse tipo de barreira.

Erika Hilton também é citada, porque convidou Oruam para participar de atividades sociais em conjunto com seu mandato. Para o MBL, isso seria uma forma de dar apoio político e institucional a alguém ligado ao crime. A vereadora Karen Santos também é mencionada por ter se posicionado contra medidas que, segundo ela, criminalizam a arte feita por jovens de comunidades.

O documento enviado à PGR é assinado pelo porta-voz do MBL, Jota Júnior, e pelo coordenador nacional do movimento, Renato Battista. No texto, eles pedem que o órgão investigue uma possível “infiltração criminosa” dentro do partido.