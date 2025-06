MC Poze comemora devolução de joias apreendidas pela polícia: “Deixa papai viver em paz”

O funkeiro MC Poze do Rodo celebrou nas redes sociais a devolução de suas joias pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). Avaliadas em mais de R$ 3 milhões, as peças haviam sido apreendidas durante uma investigação que apura suposto envolvimento do artista com o crime organizado.

Em vídeo publicado em seu perfil, o cantor de 26 anos agradeceu pela devolução dos bens e garantiu que tudo foi entregue corretamente desta vez. “Veio tudo certinho, sem faltar nada. Muito obrigado a todos que mandaram meus ouros de volta”, disse.

Aproveitando a ocasião, Poze pediu para seguir sua vida sem novas interferências e reafirmou que os itens são fruto de seu trabalho. “Tudo no seu devido lugar. O que é meu é meu, o que é seu é seu. Papai só quer viver em paz. Não faz mal a ninguém”, afirmou.

O cantor também comentou sobre o desejo de manter uma relação tranquila com as autoridades, mas destacou que reagirá caso se sinta desrespeitado. “Castelo construído, família linda, tenho meus ouros, meus carros. Não mexo com ninguém, mas, se invadir meu espaço, eu vou me defender. Com todo respeito, só quero paz”, declarou.

Poze ainda cobrou a devolução de outros bens apreendidos, como celulares, tablets e computadores pessoais. “Só falta devolver o resto das paradas. Entendo que precisam pra perícia, mas já deu. Quero meus aparelhos pra jogar meu CS”, disse, em tom bem-humorado