MC Poze do Rodo lança música um dia após sair da prisão: “Não vão me parar”

Marlon Brendon, mais conhecido como MC Poze do Rodo, lançou uma música um dia após deixar a prisão. O cantor passou cinco dias detido no presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, e deixou o local na última terça-feira (4/5), durante uma manifestação de fãs que pediam sua soltura. Imagens jornalísticas do momento foram utilizadas na criação do videoclipe da canção.

A música intitulada “Desabafo 2”, faz referência ao momento vivido pelo MC e utiliza como introdução do clipe as entrevistas que concedeu a emissoras ao deixar a penitenciária. A letra inicia como uma declaração: “Avisa lá que não vão me parar / Estão de olho grande nos ‘meus ouro’ / Mas eu sou o verdadeiro tesouro / Avisa nessa p*rra que o dono sou eu”.

Poze do Rodo – Foto: Reprodução/Internet
Poze do Rodo em entrevista após ser preso nesta quinta-feira (29/5)
Vivi Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, vai à penitenciária Bangu 3 para protestar contra prisão do cantor
Em meio à prisão de Poze, esposa do funkeiro cobra apoio de MCs e artistas
Poze do Rodo e Vivianne Noronha – Foto: Reprodução/Instagram

Em outro trecho, o funkeiro narra o dia em que foi preso pela Polícia civil do Rio de Janeiro: “Na sexta-feira, a polícia veio na minha porta me interrogar / Querendo saber quantos quilos de ouro eu tenho / Vai lá, vai lá / Na minha vida de graça, eu conquistei foi na raça / Aviso bem que filho da p*ta nenhum vai me intimidar”.

Prisão

Poze foi preso na última quinta-feira (29/5), em sua casa na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante uma investigação que aponta o envolvimento do artista com a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e realização de apologia ao crime e ao tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o cantor se apresentava exclusivamente em áreas dominadas pela facção, que, por sua vez, fazia a segurança dele e do evento com armas de grosso calibre. A Justiça do estado decretou a soltura na segunda-feira (2/6).

Na terça-feira (3/6), ele deixou a prisão sob os gritos de manifestantes na porta do presídio. No mesmo dia, sua esposa, a influenciadora Viviane Noronha, foi alvo de uma operação que investiga a lavagem de mais de R$ 250 milhões para o Comando Vermelho.