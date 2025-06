MC Poze recupera joias avaliadas em R$ 3 milhões após investigação policial

MC Poze do Rodo compartilhou com os fãs que recuperou suas joias após a acusação de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Os itens foram apreendidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) no final de maio, durante a operação que terminou com a prisão do cantor. Os agentes levaram os acessórios a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio.

Nas redes sociais, o funkeiro celebrou a liberação: “Acabou de chegar os ouros de papai. Rapaziada, dessa vez veio tudo certinho, faltando nada. Agradecer todo mundo aí que mandou meus negócios, meus ouros sem faltar nada dessa vez. Muito obrigado, tá?”.

MC Poze do Rodo alegre em registro Reprodução: Instagram Reprodução Instagram MC Poze do Rodo Reprodução: Instagram/Poze do Rodo Perito divulga avaliação da peça de MC Poze do Rodo Instagram Reprodução/Instagram MC Poze do Rodo Poze do Rodo e Vivi Noronha MC Poze do Rodo e Vivi Noronha

Poze aproveitou o espaço para pedir uma trégua na relação com a polícia. Embora não tenha interesse no conflito com as autoridades, ele ressalta que não irá “recuar” caso seja preciso. Ainda de acordo com o músico, de 26 anos, todos os bens materiais que possui foram adquiridos por meio de seu trabalho.

“Tudo no seu devido lugar: o que é meu é meu e o que é seu é seu. Agora, tomara que papai do céu nos permita tocar no coração das pessoas lá e me deixar viver em paz com meus ouros. Não é esperar um ou dois meses e levar tudo de novo. Deixa papai em paz, mano. Papai não faz nada de mal, não, mano. Papai só quer viver em paz”.

“Castelo criado, família linda, tenho meus pertences que é o que eu amo: ouro e tenho meus carros. Deixa eu viver, mano. Eu não entro no caminho de ninguém. Agora, se pisar no meu quadrado, eu vou ter que “pa”. Eu não vou recuar com todo respeito. Peço que me deixem em paz, eu mereço”, continuou o cantor.

Por fim, Poze pediu para a Polícia Civil também devolver os equipamentos eletrônicos da família que foram levados durante a ação: “São muitos e tô cansado de comprar novo. Tem que pegar pra perícia? Ok, mas devolve”. Vale destacar que essa não é a primeira vez a Polícia apreende bens do funkeiro. Em novembro de 2024, Vivi Noronha, esposa do cantor, foi alvo da Operação Rifa Limpa, que confiscou itens da família.