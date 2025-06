MC Poze usa cenas de sua prisão em novo clipe e atinge Top 3 em horas

Poucas horas após ser liberado de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, MC Poze do Rodo resolveu fazer uma música como forma de protesto. O funkeiro lançou um novo clipe de Desabafo 2, na quarta-feira (4/6), com as cenas de sua prisão e alcançou o Top 3 das músicas mais ouvidas no YouTube em menos de 12 horas.

“Saiu na mídia mais uma notícia, avisa lá que não vai me parar. Estão de olho nos meus ouros, mas eu sou verdadeiro tesouro. Avisa nessa p*rra que o dono sou eu”, começa a canção, ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações na manhã desta quinta-feira (5/6).