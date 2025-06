Médica de Lula fez alerta nas redes sociais sobre golpe em nome dela

A médica infectologista Ana Helena Germoglio (foto em destaque), que teve o nome usado por criminosos que davam o “golpe do falso aluguel” no Distrito Federal, fixou uma postagem de novembro de 2024 no perfil dela no Instagram, para reforçar que não está com qualquer apartamento para locação.

“Atenção! Não estou alugando apartamento em Brasília, no Rio de Janeiro nem em qualquer outro lugar. Golpistas estão usando meus documentos”, alertou a médica, que trabalha no gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e acompanha a saúde dele de perto durante viagens oficiais.

Veja o post dela no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dra Ana Helena Germoglio (@anahelenagermoglio)

Golpe conhecido

Em janeiro último, o Metrópoles noticiou que o crime de estelionato relacionado ao aluguel de imóveis explodiu nos dois últimos anos. De 2022 para 2023, por exemplo, as ocorrências desse tipo quase dobraram e aumentaram de 383 para 706 casos. Entre janeiro e outubro de 2024, segundo os dados mais recentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), foram 514 denúncias.

Como agem os estelionatários

O golpe do falso aluguel ocorre de diversas formas. A modalidade usada no caso da médica e de um cabeleireiro que foi vítima do crime ocorreu da forma abaixo.

O golpista escolhe um anúncio verdadeiro em plataformas de compra e locação on-line para criar um anúncio falso com os mesmos dados da versão original.

A vítima, em busca de um imóvel para comprar ou alugar, vê o anúncio falso e acreditar ser real. Em seguida, entra em contato com o anunciante, que, na verdade, é o golpista.

O falso anunciante, então, orienta a vítima a ir até o endereço do imóvel e a pegar a chave do apartamento com o zelador ou o porteiro, assim como o dono da casa ou do apartamento informou por meio do anúncio original.

Após a visita, a vítima procura o falso anunciante para dizer que quer ficar com o imóvel. O estelionatário, então, pede um valor de caução e, depois de receber o depósito, o golpe está consumado.

Veja abaixo os registros de golpe do falso aluguel no Distrito Federal: