Médica do Acre fala sobre os cuidados com a gripe: “Não adianta só tomar a vacina

A médica pneumologista Célia Rocha publicou um vídeo em suas redes sociais nesta semana, desta vez, abordando os cuidados sobre a gripe, em que casos graves da doença estão se espalhando pelo país.

De acordo com a profissional, tomar só a vacina contra a infecção respiratória não é o suficiente. E pede que nesse momento de alta contaminação, quem estiver acometido com a enfermidade, fique em casa, principalmente crianças.

“Você que tem uma queixa de dor de cabeça, mal-estar, com tosse e coriza, o indicado é ficar em casa. Porque você está exatamente no período de transmissão. Tem pais e mães que mandam o filho para a escola com esses sintomas, podendo assim transmitir para outras crianças”, comenta.

Conforme a médica, a gripe se espalha por meio de gotículas e partículas que a pessoa infectada emite por meio da fala e da tosse, sendo facilmente difundida, e nesse momento preocupante que estamos passando, é preciso ter muita precaução.

“Precisamos proteger os nossos idosos, os pequenos e as pessoas que tem comorbidades desse problema. Vocês sabem que isso é muito sério, está acontecendo isso não só no país inteiro, mas no mundo”, destacou.

De acordo com pesquisas, os idosos são os mais atingidos pela gripe. Os vírus Sincicial Respiratório (VSR) e Influenza, altamente contagiosos, estão entre os mais perigosos e podem desencadear complicações severas em pessoas com mais de 60 anos, especialmente aquelas com comorbidades.

Veja o vídeo e saiba mais: