Médica ensina como recuperar pele e cabelos fracos e “sem vida”

Com a rotina corrida do dia a dia e os agentes físicos como vento, sol e umidade do ar, os cabelos e a pele podem sofrer danos. Além disso, maquiagem acumulada, suor e até o contato com o mar e piscina contribuem para o ressecamento, perda de viço e até o surgimento de irritações. Mas, é possível reverter esses problemas com o auxílio de tratamentos que focam na hidratação e recuperação da saúde da pele e dos fios.

Leia também

“A hidratação é o primeiro passo — tanto de dentro para fora, com a ingestão de bastante água, quanto de fora para dentro, com o uso de produtos específicos”, explica a dermatologista Laís Rios, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). No entanto, ela alerta que, quando a pele fica desidratada e sensibilizada, é importante evitar “esfoliações agressivas, pois o foco deve ser a recuperação e a regeneração”.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Quando o assunto é beleza, limpeza e hidratação do rosto são os primeiros passos

Getty Images 2 de 7

O protetor solar é o melhor amigo da pele, segundo dermatologistas

Getty Images 3 de 7

A região dos olhos exige atenção redobrada

Getty Images 4 de 7

Teste do skincare: descubra quão viciado você é em cuidados com a pele

Getty Images 5 de 7

Autocuidado envolve diferentes áreas e é benéfico. Pressão por inserí-lo na rotina, entretanto, pode ser gatilho para problemas emocionais

Getty Images 6 de 7

Diante de uma quantidade enorme de produtos nas prateleiras, apenas uma dermatologista é capaz de identificar as necessidades da sua cútis

Getty Images 7 de 7

Atente-se sempre às recomendações de aplicação do produto. Adequação garante eficácia dos dermocosméticos

Getty Images

A seguir, a médica lista outros cuidados para devolver a hidratação à pele e aos cabelos. Confira!

1. Skinboosters e bioremodeladores teciduais

Segundo Laís Rios, procedimentos como o skinboosters e laser de baixa potência também podem ajudar a combater os danos, pois eles atuam na restauração da luminosidade e na saúde da pele.

Continue a leitura no site NSC Total, parceiro do Metrópoles.