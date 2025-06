Médico aponta chá anti-inflamatório que ajuda a combater a H. pylori

Conforme o médico integrativo Wandyk Alisson detalha, a Helicobacter pylori — mais conhecida como H. pylori — é uma “bactéria gram-negativa que coloniza o epitélio do estômago humano, especialmente a região do antro gástrico”. O micro-organismo está associado a condições de saúde, a exemplo da gastrite crônica, dispepsia funcional e úlcera gástrica e duodenal.

À coluna Claudia Meireles, o especialista com pós-graduação em endocrinologia explica que uma bebida integra ativos capazes de ajudar no combate da H. pylori: o chá verde. O médico ressalta que estudos científicos comprovaram a inibição da bactéria em humanos e ratos por conta do “consumo regular” da infusão.

A H. pylori é uma bactéria que “coloniza o epitélio do estômago”, segundo o médico

A bactéria tem o formato espiral e sobrevive no pH ácido do estômago

A H. pylori está associada a uma série de doenças

A bactéria é tratada com medicamentos

Wandyk aponta que o chá verde contém epicatequina galato (ECG) e epigalocatequina galato (EGCG). Ele lista os efeitos dos compostos com relação à H. pylori:

Inibem a adesão da H. pylori à mucosa gástrica.

Reduzem a atividade urease.

Têm ação anti-inflamatória no estômago.

Reduzem a inflamação da mucosa e sintomas de gastrite.

Chá verde tem ativos com propriedades que atuam no combate da H. pylori

Embora a infusão auxilie no tratamento para combater a H. pylori, o médico integrativo argumenta: “O chá verde não substitui antibióticos, mas potencializa a ação terapêutica.”

De acordo com Wandyk Alisson, o tratamento da H. pylori requer “sempre seguir um protocolo com antibióticos“. Ele prossegue: “Fitoterápicos e alimentos funcionais têm efeitos adjuvantes com respaldo científico, mas nunca devem ser usados isoladamente.”

Um dos sintomas da H. pylori é a “dor epigástrica em queimação”, conforme explica o especialista

