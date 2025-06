Médico é identificado entre as vítimas da queda de balão em SC

O médico oftalmologista Andrei Gabriel de Melo, natural de Fraiburgo, foi identificado como uma das vítimas fatais da queda de um balão na manhã deste sábado (21), na cidade de Praia Grande, no Sul de Santa Catarina. O acidente deixou oito mortos e 13 sobreviventes, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Andrei era formado pela Unoesc de Joaçaba e muito conhecido em sua cidade natal. A Prefeitura de Fraiburgo divulgou uma nota oficial lamentando a perda e prestando solidariedade à família, em especial à mãe de Andrei, a servidora municipal Andréa Melo.

NOTA DE PESAR E SOLIDARIEDADE A Prefeitura Municipal de Fraiburgo manifesta seu profundo pesar e irrestrita solidariedade à família de Andrei Gabriel de Melo, especialmente à nossa servidora Andréa Melo, pelo trágico falecimento ocorrido no incidente em Praia Grande. Neste momento de dor, a Administração Municipal e toda a comunidade fraiburguense unem-se em luto, prestando suas mais sinceras condolências e oferecendo apoio aos familiares e amigos. Que a memória de Andrei Gabriel de Melo seja honrada e que a fé conforte a todos os que sofrem esta irreparável perda. Fraiburgo, 21 de junho de 2025.

O prefeito Wilson Ribeiro Cardoso Junior também destacou que toda a comunidade fraiburguense está unida em oração e solidariedade à família.

À querida Família Melo, especialmente à Andréa, servidora municipal…

Fraiburgo está de luto. Nossa Terra da Maçã chora junto com vocês pela partida prematura do Andrei Gabriel de Melo, vítima da tragédia em Praia Grande. Sabemos que nenhuma palavra consegue amenizar a dor deste momento. Mas queremos que saibam: vocês não estão sozinhos. Cada fraiburguense oferece um abraço sincero.

Andrei pode ter partido fisicamente, mas o amor que ele plantou é eterno. Que esse amor seja a força que os sustente nos dias difíceis. Nossa cidade se une em oração e pensamentos de carinho. Que Deus console seus corações e que a memória do Andrei seja sempre fonte de luz e esperança.

Fraiburgo abraça vocês com todo o amor

O acidente aconteceu durante um passeio turístico com 21 pessoas a bordo, incluindo o piloto. Todos foram atendidos pelas equipes de resgate. As autoridades ainda investigam o que causou a queda. Entre as vítimas, quatro corpos estavam carbonizados, segundo a Secretaria de Comunicação do Estado, e ainda passam por identificação.

Autoridades lamentam tragédia com balão em SC

Em nota, a Prefeitura de Praia Grande manifestou solidariedade às famílias envolvidas no acidente.

“O município está acompanhando a ocorrência – que segue em andamento – juntamente como Governo do Estado e as forças de segurança. Equipes municipais foram mobilizadas para prestar atendimento ás famílias e colaborar na apuração dos fatos”, diz o comunicado da prefeitura.

Além disso, o Governo de Santa Catarina, Jorginho Mello, também lamentou a tragédia e afirmou que está mobilizado para garantir atendimento e assistência às vítimas da queda de balão e seus familiares.

“Estamos todos consternados com essa tragédia. As equipes seguem prestando todo o apoio necessário às famílias”, afirmou o governador Jorginho Mello.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) expressou pesar pelas vítimas e informou que a Promotoria de Justiça de plantão está acompanhando a situação e que serão apuradas as responsabilidades relacionadas ao caso.