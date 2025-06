Médicos descrevem cenário em hospitais iranianos: “Um banho de sangue”

O fluxo de feridos no hospital Imam Khomeini, em Teerã, era constante desde sexta-feira (13/6). Na noite de domingo (15/6), o número de feridos se intensificou. Uma nova onda de ataques israelenses na capital iraniana sobrecarregou a unidade de emergência do hospital, transformando-a no que um médico descreveu como um “banho de sangue”.

“Foi um banho de sangue. Fomos tomados pelo caos e pelos gritos de familiares em luto. Dezenas e dezenas de pessoas com ferimentos em risco de vida, ferimentos leves e até corpos foram trazidas”, disse um médico da unidade de emergência do hospital ao jornal The Guardian nessa segunda-feira (16/6), sob condição de anonimato.

À medida que os combates entre Israel e Irã entravam em seu quarto dia, os hospitais iranianos recebiam um aumento repentino de feridos, sobrecarregando as instalações médicas e exaustando o pessoal. A equipe médica descreveu cenas de caos sangrento e um fluxo de feridos que só pareceu aumentar com o aumento da intensidade dos ataques israelenses.

“Vi crianças pequenas, adolescentes, adultos e idosos. Mães sangrando profusamente corriam com seus filhos feridos por estilhaços”, disse o médico, acrescentando que alguns pais só perceberam que estavam feridos quando sacrificaram seus filhos.

Estilhaços mortais

Eles listaram uma lista de ferimentos: metal alojado nos ossos do fêmur e nos tecidos moles das articulações do quadril, hemorragia interna e queimaduras graves. Muitos dos feridos estavam nas proximidades quando uma bomba israelense caiu, atingindo-os com estilhaços mortais.

Os combates começaram depois que Israel realizou centenas de ataques aéreos contra o Irã na manhã de sexta, alegando que tinham como objetivo impedir que o Irã obtivesse uma arma nuclear. O Irã respondeu com uma salva de mísseis e drones, e a violência entre os dois países tem se intensificado desde então.

As autoridades iranianas disseram na manhã de segunda-feira que 1.277 pessoas foram levadas ao hospital em toda a rede de hospitais universitários do país — das quais 224 morreram.

Número real de mortos

O médico do Imam Khomeini sugeriu que o número real de mortos era maior. Em seu hospital, mais leitos foram alocados para a unidade de terapia intensiva, enquanto pacientes com ferimentos leves estavam sendo transferidos para outras clínicas, disse ele.

A equipe da UTI recebeu instruções para não publicar detalhes sobre o número de feridos ou mortos nas redes sociais, e a escala estava sendo monitorada pelos chefes de departamento. Um jornalista baseado em Teerã disse que as autoridades negaram pedidos de informações sobre o número de mortos e feridos.

Um porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Hossein Kermanpour, disse que mais de 90% das vítimas eram civis. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alegou que Israel estava atacando exclusivamente alvos pertencentes ao governo iraniano.