Mega-Sena 2877: prêmio acumula em R$ 130 milhões; veja números sorteados

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira (17) o concurso 2.877 da Mega-Sena. O prêmio é de R$ 110.971.133,92.

Os números sorteados foram: 03 – 05 – 15 – 37 – 54 – 57

Sem acertadores das seis dezenas, o prêmio máximo acumula e a Mega-Sena pode pagar R$ 130 milhões no sábado (21).

Ainda assim, nem todos saíram de mãos vazias. Mais de 9 mil apostas garantiram premiações parciais, sendo:

5 acertos: 164 apostas ganhadoras, com premiações de R$ 36.981,33 cada;

4 acertos: 9.724 apostas ganhadoras, com premiações de R$ 891,01 cada.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

5% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).