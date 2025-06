Mega-Sena não tem acertador e prêmio acumula para R$ 90 milhões

As dezenas sorteadas no Concurso 2.874 da Mega-Sena foram: 04 – 05 – 09 – 17 – 49 – 53.

A quina teve 133 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 29.299,33. Os 9.080 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 613,09.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Como jogar na Mega-Sena pela internet

Para apostar online nas Loterias da Caixa, além de ter 18 anos, é preciso fazer um cadastro pelo site ou do aplicativo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, que não reconhece e não se responsabiliza por apostas realizadas em outros domínios online.

Para se cadastrar:

Acesse loteriasonline.caixa.gov.br ou baixe o app para Android ou iOS;

Confirme que você tem mais de 18 anos;

Clique em “Cadastre-se”;

Informe seu CPF;

Preencha os campos de dados pessoais;

Defina uma senha com 6 algarismos;

Verifique e confirme seu e-mail.

Para apostar na Mega-Sena pela internet:

Faça login no canal oficial das Loterias Online ;

Acesse “Mega-Sena | Aposte agora!”;

Escolha os números da sua aposta;

Confirme em “Adicionar ao Carrinho”;

Clique em “Carrinho de apostas” para revisar;

Prossiga em “Ir para pagamento”;

Forneça os dados do cartão de crédito;

Confirme seu pagamento.

O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.