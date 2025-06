meghan-markle-compartilha-conselho-de-beleza-que-recebeu-enquanto-atuava-em-“suits”

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, revelou durante o seu podcast “Confessions of a Female Founder”, publicado nesta terça-feira (3/6), que foi aconselhada a usar peruca durante o período que atuou como atriz na série americana “Suits”.

Enquanto conversava com sua convidada, Tina Knowles, mãe de Beyoncé, a apresentadora contou a dica de beleza que recebeu da produção do show. O assunto teve início após a ex-cabeleireira comentar sobre o uso de cabelo sintético da filha durante as apresentações.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Meghan Markle Divulgação / Jake Rosenberg – Netflix Príncipe Harry e Meghan Markle Reprodução YouTube Príncipe Harry e Meghan Markle Reprodução Instagram Meghan Markle Reprodução Reprodução Voltar

Próximo

“Ela está em um palco com luzes brilhantes e usa bastante perucas. E ela conseguiu manter o cabelo saudável, o que não é uma tarefa fácil quando você está no mundo do entretenimento”, falou Tina, sobre Beyoncé, que atualmente está em turnê com “Cowboy Carter”.

A esposa do príncipe Harry então aproveitou a deixa e revelou que quando fazia parte do seriado escutou sobre o assunto: “Eu participei de Suits’ por sete anos, e me lembro de muitas outras atrizes, especialmente se você está nessa fase, que diziam: Você vai fritar seu cabelo: Todo mundo recomendava que eu começasse a usar perucas”, lembrou.

Meghan garantiu que durante o programa de TV acabou optando pelo uso do cabelo natural e que nunca chegou a usar peruca, mas que iria considerar caso se mantivesse na indústria por mais tempo.