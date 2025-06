mel-lisboa-compartilha-como-conquistou-papel-para-fazer-rita-lee

Mel Lisboa é a convidada do programa “Persona” deste domingo, a partir das 21h, na TV Cultura.

Entrevistada por Chris Maksud e Atílio Bari, a atriz fala sobre a importância da mãe em sua trajetória profissional, recebe depoimentos de amigos e colegas de trabalho, e relembra personagens marcantes.

Ela ainda compartilha como conquistou o papel para interpretar Rita Lee, desde 2014, no espetáculo “Rita Lee Mora Ao Lado”.

Aliás, a atriz comemora um ano em cartaz da peça “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”. É o segundo espetáculo em que ela interpreta a nossa “mãe do rock”, e no “Persona” ela revela a sua incredulidade, quando foi convidada para esse papel, porque achava que não iria conseguir interpretá-la. Para isso, foi necessário fazer aulas de canto, por ter que se apresentar ao vivo. Fala ainda da sua estreia na TV, na minissérie ‘Presença de Anita’, uma personagem ousada e sensual, quando ela tinha apenas 17 anos, e a mudança que aconteceu na sua vida por causa do imenso sucesso da minissérie.

Mel recebeu uma educação bastante liberal, o que fez com que ela se diferenciasse das suas colegas de escola. Desde muito pequena participava de comerciais para TV e revistas, e muito jovem ainda produziu o seu primeiro espetáculo teatral. Se considera uma trabalhadora compulsiva: em seus poucos mais de vinte anos de carreira já participou de mais de 60 trabalhos, entre teatro, TV e cinema.

Em tempo: Mel informa à coluna que está a caminho do Rio de Janeiro com duas produções teatrais:

“Rita Lee”, no Casagrande, a partir de 26 de junho, e “Madame Blavatsky- amores ocultos”, com estreia em 9 de julho no Prio.