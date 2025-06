Melhor escolha: qual bebida alcoólica faz menos mal à saúde?

Mitos como “cerveja não dá ressaca” ou “vinho protege o coração” circulam em bares e festas. Mas a ciência alerta: álcool é sempre álcool. E o consumo traz riscos. Entenda como escolher bebidas e hábitos que reduzem os perigos.

Álcool é álcool: não existe bebida “segura”

“Todas as bebidas alcoólicas possuem a mesma substância, o etanol”, explica o cientista Jürgen Rehm, do Centro de Dependência de Toronto, no Canadá. No corpo, ele vira acetaldeído, que danifica o DNA e pode causar câncer.

A epidemiologista Katherine Keyes, de Columbia, nos Estados Unidos, reforça: “O álcool está associado a 7 tipos de câncer”. Quanto maior o teor alcoólico, maior o risco. Isso inclui doenças no fígado, coração e transtornos mentais.

