Memphis iguala Van Persie como maior artilheiro da seleção da Holanda e volta ao Corinthians

Agora, o jogador volta ao Brasil para se reapresentar ao Corinthians antes da parada do calendário do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. A tendência, no entanto, é de que Memphis não entre em campo diante do Grêmio, em partida que será realizada na quinta-feira, por conta do desgaste físico do deslocamento aéreo.