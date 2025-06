Menina de 9 anos segue passos da mãe em quadrilha tradicional do Acre e disputa coroa mirim

Aos 9 anos, Louyse Vitória dá os primeiros passos na tradição junina da qual já faz parte desde o berço. Ela está concorrendo ao título de realeza mirim da quadrilha Pega-Pega ao lado de Benjamin Silva, outro representante da nova geração de brincantes.

Louyse é filha da psicóloga Lorena Araújo, que atua há mais de duas décadas na Pega-Pega, uma das quadrilhas mais tradicionais do Acre. Fundado em 1996 na Escola Álvaro Vieira da Rocha, no bairro Conquista, o grupo se destaca há quase 30 anos pelas inovações no tablado e pelo papel social que desempenha na comunidade.

“É um misto de emoção e orgulho. A Louyse nasceu Pega-Pega, cresceu em meio aos ensaios e apresentações. Ver minha filha hoje realizando esse sonho e representando a nossa história é como reviver tudo pela primeira vez, só que com mais amor ainda”, afirmou Lorena, emocionada.

Neste ano, Lorena se afastou dos palcos, mas segue envolvida com o grupo nos bastidores, oferecendo suporte técnico e emocional. A trajetória de Louyse reforça a força da tradição familiar na quadrilha: sua tia também é integrante há mais de 20 anos e foi pioneira na inclusão de Libras nas apresentações do estado.

Mais do que um grupo de dança, a Pega-Pega é um espaço de pertencimento, memória afetiva e continuidade entre gerações. E Louyse representa, com alegria e brilho nos olhos, o futuro dessa história.