Menino ou menina? MC Guimê mostra ultrassom do bebê e agita fãs

MC Guimê está à espera de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Fernanda Stroschein. Nesta terça-feira, 03/06, o cantor acompanhou a amada durante o exame de ultrassom e se derreteu ao ouvir o som do coração do bebê.

“2025 vai ser um ano de muitos projetos. Deus: tome aqui o primeiro!”, brincou o artista. Em seguida, Guimê destacou o quanto está feliz: “Então tá né… Hahahahahahahaha! DEUS, obrigado por essa benção!!! Papai e Mamãe já amam muitooooo”.

Apesar de ter mostrado o ultrassom do herdeiro, MC Guimê e Fernanda não revelaram o sexo do bebê, exibindo apenas as primeiras imagens na barriga da mamãe e o som do coraçãozinho.

Encantados com o registro, os internautas não pouparam mensagens de carinho e felicitações ao casal. “Parabéns, que venha com saúde trazendo muitas alegrias”, disse uma. “É o som mais lindo do mundo”, apontou outra. “Eu acho que é menina”, escreveu mais uma.

