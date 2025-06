Menino que batizou boneco com nome de major dos Bombeiros recebe visita surpresa em Rio Branco

O pequeno Ícaro, morador de Rio Branco, recebeu a visita do major Josadac Cavalcante, comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, após homenagear o militar batizando um de seus bonecos com o nome do oficial. A visita ocorreu durante a passagem do major pela capital acreana.

Ícaro é grande fã do Corpo de Bombeiros, foi surpreendido com presentes, incluindo um helicóptero temático do Corpo de Bombeiros, além do carinho do militar.

O Corpo de Bombeiros divulgou o vídeo da visita nas redes sociais, com autorização da família. A publicação foi acompanhada de uma mensagem do major: “Obrigado, Ícaro, pelo carinho e admiração. Conte sempre com o Corpo de Bombeiros”.