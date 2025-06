menopausa:-claudia-raia-fala-sobre-como-fase-aproximou-ainda-mais-o-casamento-com-jarbas

A atriz e apresentadora Claudia Raia, de 58 anos, e o marido, também ator, Jarbas Homem de Melo, de 55 anos, revelaram, durante entrevista ao Gshow, que o período da menopausa da artista serviu para aproximar e unir ainda mais eles dois.

Apesar de alguns dissabores, a união do casal foi tanta que chegaram a lançar uma peça, intitulada “Cenas da Menopausa”, que estreia essa semana, em São Paulo, contando um pouco da experiência vivida neste período.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Cláudia Raia com os filhos Luca, Sophia e Enzo – Foto: Reprodução/Instagram Reprodução (Instagram) Reprodução (Instagram) Claudia Raia em ensaio para a peça Menopausa Divulgação Voltar

Próximo

O ator revelou que já passou pela situação mais de uma vez, mas que sempre a trata com carinho: “É bom frisar que já passei por esse processo três vezes com a mesma mulher. Ela entrou na menopausa, depois que o Luca nasceu entrou de novo, veio o espetáculo e entrou novamente. Mas sempre tratei a Claudia com carinho. Às vezes, ela está irritada ou sensível e eu falo: ‘Amor, você está num estado especial, é por isso que essas coisas estão te afetando. Vamos acalmar’. Ela está assim por conta dessa loucura hormonal “, contou.

A artista aproveitou para explicar como faz para lidar com os sintomas do climatério: “Engravidei do Luca, aí tive o puerpério. Depois que a menopausa voltou, tive que refazer todos os hormônios. Estava tudo equilibrado e veio esse espetáculo que me jogou no chão de novo. Voltei a viver tudo de novo: calor, insônia e dores de cabeça. Refiz a minha reposição hormonal e está tudo certo. Se bem que ainda tem alguma coisa, outra ali, mas vou driblando, administrando”, conta Claudia.

O casal está junto desde 2011 e são pais do pequeno Luca, de 2 anos. O menino tem mais dois irmãos, frutos do primeiro casamento da atriz: Sophia Raia, de 22 anos, e Enzo Celulari, de 28.