Menos de 2% dos bebês estão vacinados contra a Covid-19 no Acre, e Sesacre acende alerta

A cobertura vacinal contra a Covid-19 entre crianças menores de 1 ano no Acre é considerada “péssima”, segundo o último boletim epidemiológico enviado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) à reportagem do ContilNet nesta semana.

Os dados se referem ao primeiro trimestre de 2025, que compreende o período de 1º de janeiro a 31 de março.

O município com a maior taxa de cobertura vacinal para essa faixa etária é Bujari, com apenas 3,13% do público-alvo imunizado.

A situação é ainda mais preocupante em municípios como Assis Brasil, Epitaciolândia, Acrelândia, Capixaba, Jordão, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Porto Acre, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá, que registraram 0% de vacinação entre crianças contra o coronavírus.

Segundo o boletim, a cobertura vacinal total do estado entre crianças menores de 1 ano é de apenas 1,06%, refletindo uma adesão extremamente baixa em quase todos os municípios acreanos.

A coordenadora do PNI no estado, Renata Quiles, afirmou que a baixa adesão à vacinação infantil tem influenciado diretamente no aumento de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre esse público.

“A adesão à vacinação nessa faixa etária é péssima em todo o Acre, e isso tem colaborado para o surto de SRAG”, declarou.

A recomendação da vacinação para crianças, assim como para outros públicos, é baseada em evidências científicas nacionais e internacionais que demonstram que, após os idosos, as crianças estão entre os grupos mais suscetíveis a desenvolver formas graves da Covid-19 e suas complicações.

Além disso, a vacina contra a doença foi aprovada para uso no país pela Anvisa, recomendada por autoridades de saúde e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para a população pediátrica desde janeiro de 2022.

Em 2024, o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade.

Situação de emergência em saúde

No dia 10 de junho, o governo do Acre decretou situação de emergência em saúde pública devido ao aumento expressivo nos casos de SRAG e à superlotação dos leitos de UTI pediátricos.

A medida — que também vem sendo adotada por outros estados — tem como objetivo acelerar a implementação de ações administrativas e assistenciais, diante da crescente demanda hospitalar, especialmente entre crianças.