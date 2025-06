Mesmo com alta, etanol segue sendo o combustível mais vantajoso no Acre, aponta levantamento

Mesmo com um pequeno aumento de 0,19% no início de junho, o etanol segue como o combustível mais indicado para os motoristas do Acre, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O levantamento, que analisa o comportamento dos preços nos postos, apontou que o biocombustível alcançou o valor médio de R$ 5,34 por litro na primeira quinzena do mês.

Enquanto isso, os demais combustíveis apresentaram redução nos preços no estado, se comparados ao mesmo período do mês anterior. A gasolina comum teve queda de -0,53% e foi vendida, em média, a R$ 7,57. O diesel comum caiu -0,77%, chegando a R$ 7,72, e o diesel S-10 teve a maior redução, de -1,29%, com média de R$ 7,63. Mesmo com as quedas, os valores dos combustíveis no Acre seguem sendo os mais altos do país.

De acordo com Renato Mascarenhas, diretor da Edenred Mobilidade, a escolha pelo etanol vai além do custo. Ele destaca as vantagens ambientais do produto, por se tratar de um biocombustível de fonte renovável, com menor emissão de carbono durante a queima, o que contribui para uma mobilidade mais sustentável e de baixo impacto ambiental.

O IPTL é elaborado com base nas transações registradas nos mais de 21 mil postos de combustíveis credenciados pela Edenred Ticket Log em todo o Brasil. A empresa, com mais de 30 anos de atuação, gerencia uma frota de mais de 1 milhão de veículos e registra, em média, oito abastecimentos por segundo. Isso garante uma base de dados ampla e confiável, que permite identificar com precisão as variações de preços em todas as regiões do país.