Mesmo solto, Gilson Machado não pode se apresentar em São João

Mesmo após a soltura, o ex-ministro de Turismo do governo de Jair Bolsonaro (PL), Gilson Machado, não poderá se apresentar no São João de Caruaru, em Pernambuco, evento no qual seria atração.

Empresário, veterinário e músico, Gilson Machado faria show com a banda de forró Brucelose no Alto do Moura, bairro de Caruaru, no dia 24 de junho. Mas o ex-ministro não pode ir até a festa porque a decisão que o soltou também determinou, entre as medidas cautelares, a proibição de ausentar-se da comarca (Recife).

Gilson Machado foi preso pela Polícia Federal, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã de sexta-feira (13/6), por suspeita de tentar ajudar o tenente-coronel Mauro Cid a emitir passaporte português. Ele recebeu liberdade provisória horas depois, à noite, após prestar depoimento e negar qualquer interferência em favor de Cid.

Segundo as investigações, o passaporte para Cid tinha como objetivo suposta fuga do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, réu no inquérito que apura suposta trama golpista. Gilson Machado disse que procurou o Consulado de Portugal, no Recife, para emitir um passaporte para o pai dele mesmo.