Messi elogia Cristiano Ronaldo, mas é direto: “Não somos amigos, só nos respeitamos”

Após liderar o Inter Miami na vitória por 2 a 1 sobre o Porto, nesta quinta-feira (19/6), pela Copa do Mundo de Clubes, Lionel Messi falou abertamente sobre sua relação com Cristiano Ronaldo, seu histórico rival nos tempos de Barcelona e Real Madrid.

Durante entrevista à imprensa internacional, o argentino destacou o respeito que tem pelo camisa 7 português, elogiando sua longevidade no futebol de alto nível:

“Tenho muito respeito e admiração por Cristiano Ronaldo e pela carreira que ele fez e continua fazendo. Ele continua competindo no mais alto nível. A competição com ele era dentro de campo. Cada um de nós queria fazer o melhor pelo seu time. Tudo ficava em campo.”

Apesar da admiração, Messi foi direto ao dizer que não há amizade entre eles fora das quatro linhas:

“Fora de campo, somos dois caras normais. Não somos amigos porque não passamos algum tempo juntos, mas sempre nos tratamos com muito respeito.”

Carinho mútuo

Recentemente, o próprio Cristiano Ronaldo também comentou sobre sua convivência com Messi. Em uma entrevista, o português recordou com bom humor a época em que ajudava o argentino com traduções em eventos de gala:

“Tenho muito carinho pelo Messi. Subimos no palco juntos há 15 anos. Eu costumava traduzir coisas do inglês para o espanhol para ele em festas de gala.”

Mesmo sem amizade fora dos gramados, a relação de respeito entre os dois maiores nomes do futebol moderno permanece sólida, marcada por gestos de admiração mútua e uma das rivalidades mais icônicas da história do esporte.

