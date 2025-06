Messi projeta duelo contra o Palmeiras e elogia: “É um dos grandes do mundo”

Lionel Messi terminou a segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes como destaque do Inter Miami. Foi a partir de um golaço dele de falta que a equipe dos Estados Unidos surpreendeu ao vencer o Porto por 2 a 1, em Atlanta, e ficar a um empate com o Palmeiras de avançar para as oitavas de final.

O duelo contra a equipe brasileira, aliás, foi brevemente analisado pelo craque argentino, que elogiou o Verdão, líder da chave no saldo de gols ao bater o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, mais cedo nesta quinta-feira.