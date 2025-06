Meta Quest 3S: Xbox e Meta lançam novo óculos de realidade virtual com foco gamer; saiba o preço e detalhes

Os fãs de jogos e tecnologia ganharam uma novidade de peso: a Meta, em parceria com a Microsoft, lançou o Meta Quest 3S Xbox, uma edição limitada do seu mais recente óculos de realidade virtual com foco total no universo gamer. A versão traz um visual exclusivo em Carbon Black, mesma coloração presente nos consoles Xbox Series X|S, além de vir acompanhada de dois controles Touch Plus da Meta e um controle original da Xbox.

Com 128 GB de armazenamento interno, o kit ainda oferece três meses gratuitos do Xbox Game Pass Ultimate — que permite jogar na nuvem — e acesso ao Meta Horizon+, serviço da Meta para baixar apps e jogos em realidade virtual.

O bundle já está à venda por US$ 399 (cerca de R$ 2.191, sem impostos), mas por enquanto somente para os Estados Unidos e Canadá. A Meta informa que a edição é limitada: “quando acabar, acabou”.

🔗 Página oficial da Meta nos EUA

O que muda no Meta Quest 3S Xbox?

Na prática, o novo Meta Quest 3S Xbox mantém o mesmo hardware da versão padrão:

Processador Snapdragon XR2 Gen 2

8 GB de RAM

Armazenamento de 128 GB

Autonomia de até 2,5 horas

Resolução de 1832 x 1920 pixels por olho

O destaque fica para o visual temático Xbox e os itens do combo, incluindo o controle da Microsoft e as assinaturas inclusas. Contudo, o tempo de gameplay não muda, e o aparelho também é compatível com headsets via USB-C — para usar fones P2 (3,5 mm), é necessário adaptador.

No Brasil, o Meta Quest 3S padrão está disponível por valores a partir de R$ 2.559,90 (na Amazon), sendo uma alternativa viável para quem deseja explorar o Xbox Cloud Gaming em realidade virtual.

Ficha técnica resumida – Meta Quest 3S Xbox

Especificação Detalhes Processador Snapdragon XR2 Gen 2 Memória RAM 8 GB Armazenamento 128 GB Resolução 1832 x 1920 pixels (por olho) Autonomia Até 2,5 horas Acessórios inclusos 2 controles Meta + controle Xbox

📌 Fonte: Meta

