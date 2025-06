Metrópoles Endurance: confira os percursos das provas de triatlo

Após os sucessos do Metrópoles Music e do Metrópoles Sports, chegou a hora de o Metrópoles Endurance, evento inédito de triatlo, agitar Brasília. A competição, a ser realizada no Pontão do Lago Sul, conta com patrocínio do Sesc, da Clínica Neoliv, do Atacadão Dia a Dia e da Powerade.

Vem aí o Metrópoles Endurance

Evento esportivo vai agitar Brasília no mês de julho

No dia 25, será a abertura; no dia 26, os competidores disputarão as provas de aquathlon e natação; e, no dia 27, é a vez de os participantes mostrarem talento no triatlo, modalidade que se divide em duas: sprint e standart.

A diferença entre as duas provas de triatlo está na distância percorrida em cada uma delas. No sprint são 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Já no standard são 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.

Confira como será o circuito de cada uma:

Corrida: sprint (uma volta de 5km), standart (duas voltas de 5km).

Ciclismo: sprint (duas voltas de 10km), standard (quatro voltas de 10km).

Natação: sprint (uma volta de 750m), standard (duas voltas de 750m).

Metrópoles Endurance

O Metrópoles Endurance será realizado em 25, 26 e 27 de julho, no Pontão do Lago Sul. No dia 25, será a abertura; no dia 26, os competidores disputarão provas de aquathlon e natação; e, no dia 27, é a vez de os participantes mostrarem talento no triatlo.

Saiba todas as informações sobre o evento:

O Metrópoles Endurance contará com provas de aquathlon (corrida e natação), águas abertas, triatlo sprint e standard (natação, ciclismo e corrida).

Aquathlon:

O aquathlon será dividido em duas distâncias

Não haverá divisão por faixa etária

As premiações do aquathlon

O atleta terá de utilizar a touca oferecida pela organização

A competição exige algumas regras para participação

Distância: 750 m de natação e 5 km de corrida.

Tempo-limite: natação – 750 metros – 40 min após a largada; corrida – 5 km – 1h15 após a largada.

Águas abertas:

As distâncias e o tempo-limite da categoria águas abertas

Os cinco primeiros colocados receberão prêmios

A categoria águas abertas será dividida em duas distâncias

A modalidade exige o cumprimento de regras para participação

A prova de águas abertas exige uma vestimenta específica

Distância: 1 km – circuito em boias; 3 km – circuito em boias.

Tempo-limite: 1 km – 50 min após a largada; 3 km – 2h após a largada.

Triatlo:

Confira as distâncias do triatlo

Confira a premiação

Cada prova tem um tempo limite

Triatlo sprint:

Tempo total: 2h.

Distância: 750 metros de natação; 20 km de ciclismo; 5 km de corrida.

Tempo-limite: etapa de natação – 40 min após a largada; etapa de ciclismo – 1h20 após a largada; etapa de corrida (chegada) – 2h após a largada.

Triatlo standard:

Tempo total: 3h40.

Distância: 1.500 metros de natação; 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.

Tempo-limite: etapa de natação – 50 min após a largada; etapa de ciclismo – 2h20 após a largada; etapa de corrida (chegada) – 3h40 após a largada.

Premiação

A prova de triathlon standard terá premiação em dinheiro, no valor de R$ 50 mil, distribuídos para os cinco primeiros colocados gerais masculinos, e R$ 50 mil distribuídos para as cinco primeiras colocadas gerais femininas.

Confira os valores:

1º Geral Masculino – R$ 20.000,00

2º Geral Masculino – R$ 12.000,00

3º Geral Masculino – R$ 8.000,00

4º Geral Masculino – R$ 6.000,00

5º Geral Masculino – R$ 4.000,00

1º Geral Feminino – R$ 20.000,00

2º Geral Feminino – R$ 12.000,00

3º Geral Feminino – R$ 8.000,00

4º Geral Feminino – R$ 6.000,00

5º Geral Feminino – R$ 4.000,00

Vale ressaltar que essa premiação em dinheiro é válida somente para a prova standard. Para efeito de premiação, a idade considerada será a mesma que o atleta tiver em 31 de dezembro de 2025.

Inscrições

Atletas não associados à Federação Brasiliense terão taxa de R$ 50 de day use, a ser paga no ato da inscrição, que será repassada à Federação de Triathlon de Brasília.

O atleta federado pagará o valor normal da inscrição, sem taxa de day use. No ato da inscrição, o competidor deve inserir seu CPF no cupom.

As inscrições para idosos (acima de 60 anos) terão desconto de 50%.

Ao se inscrever no evento, o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência da inscrição para outro atleta, nem para uma etapa futura.

A inscrição será feita por meio do site oficial do evento.

A inscrição somente será válida mediante a quitação do pagamento. Caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo de vencimento, a inscrição será cancelada. A inscrição sem o pagamento não garante vaga no evento.

Regras específicas