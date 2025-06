“Meu homem”: idosas acreditam namorar influenciador e caem em golpes

Na última semana, viralizou uma série de vídeos de familiares desabafando sobre a preocupação com suas parentes idosas por elas acreditarem que estão namorando um criador de conteúdo.

Com quase 640 mil seguidores na plataforma, José Fernandes e Zinho Claudino postam vídeos simulando conversas diretas com as mulheres, onde se declaram, cantam músicas românticas e supostamente as enchem de elogios.

As mulheres acreditam que os homens as veem e se declaram individualmente a elas. A situação tem preocupado familiares – muitos afirmam, inclusive, ter proibido as mães ou avós de usarem o celular.

“Encantador de idosas”

Em seu perfil, uma mulher publicou um vídeo desabafando e pedindo a união de parentes da vítima para tentar fazer com que os conteúdos parem de ser compartilhados. “A minha mãe é viúva e desde que descobriu os vídeos do Zinho e José Fernandes nossa vida se tornou um inferno, porque ela só fala disso”, contou.

Segundo a mulher, a mãe diz que está à espera de José Fernandes e que ele viajará para buscá-la. “Não adianta a gente explicar. Já tentei fazer com que ela vá a um psicólogo, e ela não aceita. Mostramos um vídeo sobre como isso tem afetado muitas mulheres, e ela começou a chorar dizendo que as pessoas da internet estão querendo prejudicá-la. É uma situação muito preocupante, tenho medo do que pode acontecer quando a ficha dela cair”, disse.

Em outro vídeo, um homem relata que sua mãe terminou um casamento de 12 anos e afirmou que venderia os móveis de casa com o objetivo de viajar para outro estado a fim de encontrar José Fernandes.

“Minha mãe tem 78 anos e está apaixonada. Ela diz que ele fala com ela no WhatsApp, e agora afirma estar esperando ele vir buscá-la”, expôs outra moça.

Veja as declarações

Centenas de mensagens como essas podem ser vistas nos perfis dos homens. Apesar de parecerem simples elogios, elas se tornam ainda mais preocupantes quando, ao abrir os perfis das idosas, percebe-se que elas postam diversas montagens com vídeos e fotos ao lado dos homens, acreditando verdadeiramente estar em relacionamento com eles.