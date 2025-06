Michelle Bolsonaro vem ao Acre em julho com datas confirmadas, diz direção do PL

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chega ao Acre no próximo mês. A informação foi confirmada pelo presidente da executiva estadual do Partido Liberal (PL), Edson Siqueira, em entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta quinta-feira (19).

Nos dias 11 e 12 de julho, ela participará de algumas agendas com o PL Mulher e promoverá um encontro com as mulheres evangélicas do estado. A proposta é uni-las politicamente e fortalecer a direita no Acre, visando as próximas eleições.

Michelle Bolsonaro esteve no Acre no ano passado, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando também promoveu um encontro com mulheres. Os dois passaram seus aniversários em Rio Branco, na companhia de políticos aliados, como o senador Marcio Bittar.