Michelle faz audiência sobre o Caso Joyce e propõe lei que institui políticas públicas sobre estelionato emocional

Na manhã desta segunda-feira, 16 de junho, a Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) sediou uma audiência pública proposta pela deputada Dra. Michelle Melo para debater o feminicídio de Joycilene Sousa de Araújo, a “Joyce”, vítima de violência psicológica e emocional.

O evento reuniu familiares, movimentos sociais, representantes de órgãos de justiça, segurança pública e direitos humanos. O objetivo foi dar voz à família, discutir as falhas do Estado na proteção às mulheres e construir soluções concretas.

Durante a audiência, a deputada anunciou a apresentação de um Projeto de Lei que institui a política pública de prevenção ao estelionato sentimental nas instituições de ensino público e privado no âmbito do estado do Acre. A proposta foi reforçada por representantes da OAB/AC e de outras instituições presentes.

Outro encaminhamento importante foi a decisão de levar a carta escrita por Joyce ao Congresso Nacional, no intuito de agilizar a tramitação de pls que pretendem tipificar o estelionato sentimental, como forma de sensibilizar parlamentares federais sobre a gravidade da violência psicológica contra as mulheres.

“Joyce foi vítima de uma série de violências e de omissões do Estado. Não podemos permitir que mais mulheres passem por isso”, destacou Dra. Michelle Melo, reafirmando seu compromisso com a luta por justiça e proteção às mulheres acreanas.

Texto: Max Bienne Lima

Fotos: Railton Araújo