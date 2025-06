Michelle Melo leva serviços gratuitos ao Bairro da Paz com mais uma edição do Gabinete Itinerante

Na manhã deste sábado, 14 de junho, a deputada estadual Dra. Michelle Melo realizou mais uma edição do seu Gabinete Itinerante, desta vez no Bairro da Paz, em Rio Branco. A ação, que começou às 8h da manhã, atraiu moradores de toda a região e ofereceu diversos serviços gratuitos à comunidade.

Entre os principais destaques da ação, a própria deputada, que é médica, foi a responsável por todos os atendimentos clínicos e pediátricos realizados durante a manhã. Dezenas de moradores, incluindo crianças e adultos, tiveram a oportunidade de receber consultas médicas diretamente da Dra. Michelle Melo, que mais uma vez uniu sua formação profissional ao trabalho parlamentar.

Além da área da saúde, a iniciativa também ofereceu serviço de cabeleireiro, com cortes de cabelo gratuitos, beneficiando moradores de todas as idades. Para as crianças, a diversão foi garantida com pula-pula, brincadeiras e atividades recreativas ao ar livre.

Pensando no bem-estar de todos, a equipe do Gabinete Itinerante também distribuiu lanches gratuitos, com cachorro-quente, pipoca e refrigerante, criando um ambiente

acolhedor para as famílias da comunidade.

A deputada Dra. Michelle Melo destacou a importância de manter o contato direto com a população e reforçou o compromisso de continuar levando serviços básicos às regiões que mais precisam.

“Esse contato direto com as pessoas é fundamental para o nosso mandato. Mais do que ouvir, estamos aqui para agir, levar serviços e promover cidadania”, afirmou a parlamentar.

A iniciativa foi bastante elogiada por lideranças comunitárias e moradores. O pastor Márcio, representante da comunidade, destacou o impacto positivo da ação:

“O Gabinete Itinerante é de grande importância para os moradores que muitas vezes não têm a oportunidade de um atendimento médico. A Dra. Michelle tem mostrado cuidado e respeito com cada um através do projeto Gente Cuidando de Gente”, disse.

A moradora Ivana também agradeceu a realização da ação na comunidade. “A gente precisa muito ser lembrado. A dignidade começa assim, com ações que olham para quem mais precisa”, comentou.

Com o Gabinete Itinerante, a deputada Dra. Michelle Melo reafirma seu compromisso com a construção de políticas públicas que promovam dignidade, cidadania e melhoria da qualidade de vida para as famílias acreanas. A expectativa é que novas edições aconteçam em outros bairros de Rio Branco e também no interior do estado nos próximos meses.