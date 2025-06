Em 40 anos de carreira, Miguel Falabella construiu laços duradouros com vários atores, seja na TV e no teatro. Um deles, entretanto, ainda permanece como um dos mais marcantes para o ator. Trata-se de Marília Pêra, atriz com quem ele teve o que chamou de “masterclasses”, com quem dividiu palco e sets de gravação, e que morreu em 2015.

Assista a conversa com Miguel Falabella: Em entrevista ao Metrópoles, Miguel se emocionou ao relembrar de histórias com a atriz e afirmou que ela foi uma atriz que marcou muito a carreira dele. “A grande Marília Pêra. Saudade inesquecível dela. Era uma mulher maravilhosa, uma atriz grandiosa“, afirmou. O ator falou ainda sobre como ele não contracenava com Marília e sim, tinha masterclasses. “A gente lia o texto e quando ela ia fazer, o texto se revestia de tal grandeza. Eu tive a honra de trabalhar com ela em televisão e cinema e no palco”, disse ele com lágrimas nos olhos. Miguel também se emocionou ao falar sobre como ela marcou o audiovisual brasileiro. “Tenho muita saudade dela, uma saudade que não acaba. Foi uma grande. Essa deixou o nome escrito nas estrelas“, pontuou. Além de terem trabalhado juntos na peça Alô, Dolly!, relembrada por Miguel na entrevista, Marília e ele atuaram juntos também na série Pé na Cova. Miguel Falabella apresenta peça em Brasília Caio Galucci Miguel Falabella está em Brasília para apresentar o novo trabalho, a peça Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum. Espetáculo único e que mistura comédia com musical, o projeto é inspirado nas obras do dramaturgo romano Plauto (254–184 a.C.) e baseada no musical da Broadway de mesmo nome. A peça terá curta temporada na capital federal e tem estreia marcada para o dia 20 de junho. As sessões vão até 29 de junho no Ulysses Centro de Convenções.